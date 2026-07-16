KIEV, 16 LUG - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha nominato Yevgeny Khmara, un funzionario di carriera dei servizi segreti, ministro della Difesa ad interim, in seguito alle controverse dimissioni del suo predecessore. "Ho affidato a Yevgeny Khmara l'incarico di ministro ad interim e la prosecuzione della riforma del settore della difesa", ha dichiarato Zelensky a X, elogiando la sua "solida esperienza" all'interno dello Sbu, il servizio di sicurezza ucraino.
Zelensky nomina funzionario dell'intelligence ministro della Difesa ad interim
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