BRUXELLES, 16 OTT - L'Europa ha il numero di intercettori Patriot "necessario per permetterci di superare l'inverno". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa al Consiglio Europeo. "Allo stesso tempo, procederemo con il progetto Freja per arrivare alla nostra difesa missilistica, ce la faremo: se ora ci uniamo tutti e l'Europa ci sostiene il futuro sarà più facile".
Zelensky, 'l'Europa ha i Patriot necessari per farci superare l'inverno'
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