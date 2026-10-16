Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Zelensky, 'l'Europa ha i Patriot necessari per farci superare l'inverno'

BRUXELLES, 16 OTT - L'Europa ha il numero di intercettori Patriot "necessario per permetterci di superare l'inverno". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa al Consiglio Europeo. "Allo stesso tempo, procederemo con il progetto Freja per arrivare alla nostra difesa missilistica, ce la faremo: se ora ci uniamo tutti e l'Europa ci sostiene il futuro sarà più facile".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BRUXELLES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...