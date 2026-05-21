Zelensky, 'colpito sito dell'Fsb russo nel Kherson, centinaia tra morti e feriti'

ROMA, 21 MAG - "Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. "I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra", ha concluso il leader ucraino.