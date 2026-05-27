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Zelensky chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca

ROMA, 27 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi. Lo riporta l'Afp. Secondo un documento visionato dall'agenzia di stampa, in una lettera datata 26 maggio e indirizzata al presidente statunitense Donald Trump, Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di "aiutarci a garantire questo strumento vitale di protezione contro il terrorismo russo, i missili Patriot Pac-3 e i sistemi aggiuntivi, per fermare i missili balistici russi e altri attacchi missilistici russi".

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