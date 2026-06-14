Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Zelensky chiama Trump per il compleanno, discusso di guerra

KIEV, 14 GIU - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione del suo compleanno e tra gli argomenti hanno discusso dei negoziati. Lo fa sapere la presidenza ucraina. La conversazione tra i due leader è durata almeno 30 minuti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
KIEV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...