(ANSA-AFP) - KIEV, 06 SET - A Kiev i consiglieri per la sicurezza europei parteciperanno ad alcuni colloqui con gli inviati statunitensi sulla fine della guerra in Russia: lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'inizio degli incontri. "Ci aspettiamo una sessione di colloqui, e poi un'altra sessione con i consiglieri per la sicurezza nazionale europei. Diverse sessioni importanti", ha affermato Zelensky. (ANSA-AFP).
Zelensky, ai colloqui con inviati Usa anche i consiglieri per la sicurezza Ue
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