Zaharieva visita Hanoi, Vietnam ed Eu più vicini su ricerca e tecnologia verde

HANOI, 27 MAG - Vietnam e Unione Europea accelerano la cooperazione in scienza, tecnologia e innovazione, sfruttando il recente innalzamento delle relazioni bilaterali al rango di Partenariato strategico globale. Lo riferisce il quotidiano Vietnam News, che riporta l'incontro avvenuto ieri ad Hanoi tra il vice primo ministro vietnamita Ho Quoc Dung e la Commissaria europea per le startup, la ricerca e l'innovazione Ekaterina Zaharieva. Al centro dei colloqui vi è la preparazione di una lettera di intenti tra l'Ue e il ministero della Scienza e della tecnologia vietnamita, volta a rafforzare i legami tra ricercatori, imprese ed ecosistemi di innovazione dei due lati. Zaharieva ha sottolineato che l'accordo consentirà a università, istituti di ricerca e imprese vietnamite di partecipare più attivamente ad Horizon Europe, il principale programma europeo per la ricerca e l'innovazione. I settori identificati come prioritari per la cooperazione sono la trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale, l'economia verde, l'economia circolare, le energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile. L'Ue è attualmente il quarto partner commerciale e il quinto investitore del Vietnam, mentre il Vietnam è a sua volta il principale partner commerciale dell'Ue nell'Asean, con oltre 35 anni di relazioni diplomatiche alle spalle.