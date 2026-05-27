YouTube introduce il rilevamento automatico dell'IA, anche in Italia

ROMA, 27 MAG - Il rilevamento automatico dei contenuti generati con l'intelligenza artificiale, con le etichette che li contraddistinguono più visibili e semplificate. Sono le novità che lancia YouTube, anche in Italia, a distanza di pochi giorni dall'espansione a tutti gli over 18 dello strumento 'likeness ID' che aiuta a intercettare le somiglianze e quindi anche i deepfake. "In un contesto in cui l'IA sta ampliando continuamente ciò che è possibile fare, il nostro obiettivo resta permettere a creator e utenti di accedere alle informazioni giuste in modo chiaro e immediato", spiega l'azienda in un blogpost ufficiale. Riguardo alla prima novità, la piattaforma video di proprietà di YouTube introdurrà "nuovi segnali interni per facilitare l'identificazione dei contenuti generati con l'intelligenza artificiale". "Se un creatore di contenuti non specifica l'uso dell'IA, ma i nostri sistemi rilevano un uso significativo di intelligenza artificiale fotorealistica, applicheremo automaticamente l'etichetta", specifica la piattaforma. Se i creator ritengono che un contenuto sia stato identificato erroneamente come generato con l'IA, potranno aggiornare lo stato tramite YouTube Studio ma in alcuni casi specifici le etichette rimarranno permanenti. Se ad esempio, i contenuti creati utilizzando gli strumenti IA di YouTube, come Veo o Dream Screen. Oppure se i contenuti includono metadati C2PA - uno standard tecnico aperto e crittografico che certifica l'origine, l'autenticità e le eventuali modifiche subite dai contenuti digitali - che ne indicano la generazione completa tramite IA. Contestualmente YouTube sta spostando l'etichetta per i contenuti fotorealistici "generati o modificati in modo significativo con l'IA" in una posizione più evidente sia nei video in formato lungo (apparirà ora direttamente sotto il player del video, sopra la descrizione), sia nei video brevi Shorts (l'etichetta verrà visualizzata direttamente sul video).