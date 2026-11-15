ADEN, 15 NOV - Sale a 8 il bilancio dei morti in un attacco missilistico lanciato dagli Houthi vicino ad Aden. Lo riferiscono alcune fonti, mentre le forze governative yemenite si ritiravano momentaneamente dai combattimenti vicino al Mar Rosso per difendere la capitale ad interim. L'esercito ha affermato in un comunicato che sta ridistribuendo le truppe dall'area strategica dello stretto di Bab al-Mandab per rafforzare le forze "dove le circostanze attuali lo richiedono", dando priorità alla sicurezza di Aden e delle province vicine. Nell'attacco missilistico degli Houthi a un posto di blocco nella vicina provincia di Lahj sono rimaste ferite anche 12 persone, secondo fonti militari e governative. I combattenti Houthi hanno guadagnato terreno nello Yemen meridionale, sollevando timori per Aden, diventata la sede del governo a seguito del controllo di Sana'a da parte del movimento. Una tregua del 2022 che aveva messo in pausa i combattimenti nel conflitto di lunga durata è andata in pezzi a luglio, riavviando le ostilità tra gli Houthi e il governo sostenuto dall'Arabia Saudita.
Yemen, salgono a otto le vittime in un attacco degli Houthi vicino Aden
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