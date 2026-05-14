Xi a Trump, 'Usa e Cina dovrebbero essere partner, non rivali'

(ANSA-AFP) - PECHINO, 14 MAG - Gli Stati Uniti e la Cina "dovrebbero essere partner, non rivali". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo Usa Donald Trumpo accogliendolo alla Grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere "felice" per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un "bivio". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il "fantastico rapporto" che ha con il presidente cinese Xi Jinping durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere "grande rispetto" per Xi e la Cina, lodandolo come un "grande leader". (ANSA-AFP).