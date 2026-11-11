WASHINGTON, 11 NOV - Il vicepresidente americano JD Vance valuta colloqui faccia a faccia con Mohsen Rezaei, il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, ponendosi come principale negoziatore con Teheran. Lo riferisce il Wall Street Journal, in base a funzionari Usa e mediorientali, oltre a persone informate sui negoziati. L'obiettivo è porre fine a una guerra considerata un peso per il partito repubblicano, all'interno del quale più del 50% chiede la fine delle ostilità. Il presidente Donald Trump, nei giorni scorsi, ha comunicato ai più stretti collaboratori di essere favorevole alla ripresa dei colloqui da parte di Vance.
Wsj, 'Vance valuta colloqui faccia a faccia con il falco iraniano Rezaei'
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