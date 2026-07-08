NEW YORK, 08 LUG - "Il Tesoro lavorerà con l'ufficio del rappresentante per il commercio per fornire al presidente una lista di prodotti spagnoli che potrebbero essere soggetti a embargo nei prossimi giorni". Lo ha detto un funzionario americano al Wall Street Journal.
Wsj, 'Usa preparano lista di prodotti spagnoli per possibile embargo'
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