WASHINGTON, 09 LUG - Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'IraN per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. "Sono il primo della lista", ha detto. "Finora, immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo".
Wsj, 'l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump'
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