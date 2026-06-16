Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Wsj, l'accordo Iran-Usa consente a Teheran di vendere subito petrolio

NEW YORK, 16 GIU - Gli Stati Uniti consentiranno all'Iran di iniziare immediatamente a vendere petrolio nell'ambito dell'accordo raggiunto, offrendo un incentivo economico immediato a Teheran per mettere fine alla guerra. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'intesa prevede deroghe alla sanzioni sulle vendite di greggio che entreranno in vigore subito dopo la firma di venerdì.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
NEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...