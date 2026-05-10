Wsj, 'Iran pronto a riaprire Hormuz, nessun impegno preliminare sul nucleare'

WASHINGTON, 10 MAG - L'Iran ha inviato una risposta di diverse pagine all'ultima proposta Usa per porre fine alla guerra, esponendo nel dettaglio le sue richieste con diversi punti aperti di divergenza. Lo riporta il Wsj che, in base a persone a conoscenza dei contenuti, ha riferito che la risposta non soddisfa la richiesta Usa sugli impegni preliminari sul destino del programma nucleare iraniano e alle sue scorte di uranio altamente arricchito, temi da affrontare nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Al contrario, Teheran propone la fine delle ostilità e la graduale riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale.