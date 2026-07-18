WASHINGTON, 18 LUG - Gli Stati Uniti stanno inviando d'urgenza altri aerei da combattimento in Iran. Lo rivela il Wall Street Journal citando fonti informate. Dalla base aerea di Spangdahlem, in Germania, stanno arrivando F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria. Mentre caccia stealth F-35 stanno partendo dalla base aerea britannica di Lakenheath, in Inghilterra, insieme ad aerei cisterna per il rifornimento in volo.
Wsj, 'gli Usa stanno inviando in Iran F-16 e F-35'
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