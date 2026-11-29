ROMA, 29 NOV - L'Iran ha utilizzato i servizi di internet satellitare Starlink di SpaceX in attacchi contro le forze statunitensi, in seguito a raid condotti da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. E' quanto riferisce il Washington Post citando alcune fonti. Secondo il quotidiano - che riporta le dichiarazioni di due persone a conoscenza delle discussioni interne all'azienda - il patron di SpaceX, Elon Musk, è andato su tutte le furie dopo aver appreso di due utilizzi non autorizzati di Starlink, che il suo team ha ricondotto ad azioni dell'Iran contro le forze statunitensi.
Wp, 'l'Iran ha usato Starlink per attaccare obiettivi Usa'
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