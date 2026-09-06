ROMA, 06 SET - Gli inviati di Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Kiev per la loro prima visita dall'avvio del mandato di Trump. Previsti colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che i due inviati statunitensi ieri hanno incontrato anche il leader del Cremlino Vladimir Putin a Mosca.
Witkoff e Kushner arrivano per la prima volta a Kiev
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...