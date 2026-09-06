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Witkoff e Kushner arrivano per la prima volta a Kiev

ROMA, 06 SET - Gli inviati di Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Kiev per la loro prima visita dall'avvio del mandato di Trump. Previsti colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che i due inviati statunitensi ieri hanno incontrato anche il leader del Cremlino Vladimir Putin a Mosca.

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