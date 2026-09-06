L'inviato statunitense Steve Witkoff ha affermato che i colloqui avuti a Kiev con il leader ucraino Volodymyr Zelensky e il suo team sulla fine della guerra con la Russia sono stati "sostanziali" e proseguiranno. "Abbiamo avuto una discussione molto significativa, sostanziale, importante, e siamo molto incoraggiati e non vediamo l'ora di continuare questo dialogo finché sarà necessario", ha dichiarato Witkoff al termine dei colloqui. (ANSA-AFP).
Witkoff, 'colloqui significativi, sostanziali, importanti'
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