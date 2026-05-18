William cederà parte del Ducato di Cornovaglia per investire su casa e ambiente

LONDRA, 18 MAG - Il principe William intende cedere un quinto del Ducato di Cornovaglia, il vasto patrimonio immobiliare che garantisce un reddito privato all'erede al trono, nei prossimi dieci anni per finanziare investimenti da 500 milioni di sterline nella lotta alla crisi abitativa, con la costruzione di case a prezzi accessibili, e in favore dell'ambiente. Lo rivela il Times, che ha intervistato Will Bax, l'amministratore delegato del Duchy of Cornwall. William ha stabilito che il ducato "non deve esistere solo per possedere terra, ma prima di tutto per avere un impatto positivo sul mondo", ha detto Bax. Le proprietà verranno quindi concentrate attorno a cinque aree geografiche, le Isole Scilly, la Cornovaglia, il Dartmoor, l'area di Bath e il quartiere londinese di Kennington, in quello che viene definito come un "periodo di cambiamenti" voluto da William. Questo si inerisce negli sforzi per rendere la monarchia più moderna portati avanti dall'erede al trono, che era stato però fortemente criticato, anche di recente, per la gestione proprio del ducato: a fronte di privilegi feudali ancora esistenti e soprattutto per lo scandalo dei proventi milionari generati attraverso accordi di locazione con istituzioni pubbliche, inclusi ospedali e scuole. Fino al caso estremo dell'affitto pagato dal ministero della Giustizia per il carcere inglese di Dartmoor, nonostante l'istituto penitenziario sia stato evacuato da oltre un anno a causa di livelli pericolosi di gas radon. Bax, diventato amministratore delegato del ducato nel 2024, ha spiegato che William gli ha affidato un mandato ampio per rinnovarlo puntando sul contrasto al cambiamento climatico, sulla risposta alla crisi degli alloggi e sul sostegno alla crescita economica nelle comunità più fragili.