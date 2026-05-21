Weekend più caldo al Centro-Nord, nella prossima settimana punte di 34 gradi

ROMA, 21 MAG - E' un vero e proprio 'ribaltamento termico' quello che caratterizzerà lo scenario meteorologico dei prossimi giorni in Italia. Le temperature, infatti, saranno più alte al Centro-Nord rispetto al Sud: a breve, in particolare, toccheranno i 30 gradi per poi spingersi a 32-33 nel weekend e 34 nel corso della prossima settimana. Sul meridione, invece, questo anticipo d'estate dovrà faticare ancora un po' per imporsi in modo assoluto. Fino al weekend, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, i settori meridionali saranno spazzati da venti tesi di Maestrale, che soffieranno in modo particolare su Puglia, Basilicata e Calabria (con un'attenuazione prevista solamente per la giornata di domenica). Oltre alla ventilazione fresca, avremo a che fare anche con qualche acquazzone pomeridiano in discesa dai rilievi appenninici verso le coste tirreniche, dapprima tra il basso Lazio, la Campania e la Calabria poi, nel weekend, in particolare tra Calabria e Sicilia. Specialmente nella giornata di domenica, questi fenomeni convettivi potrebbero risultare localmente un po' più intensi proprio sulle zone calabresi e siciliane ioniche. Doveroso però ricordare che questi dettagli instabili saranno comunque inglobati in mattinate caratterizzate dal sole pieno e da una generale prevalenza di bel tempo su tutto il Paese. Nel dettaglio: Giovedì 21. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: bel tempo, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e ventoso. Venerdì 22. Al Nord: sole, ancora più caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, ma ventoso; lieve instabilità sui rilievi calabresi. Sabato 23. Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: sole e caldo anche estivo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali sulla Calabria. Tendenza: anticiclone africano e caldo in ulteriore aumento fino a 30-32°C entro il weekend, poi 33-35°C; probabile fase soleggiata fino al 2 giugno salvo lievi disturbi al Centro-Sud.