Von der Leyen sente Erdogan, 'bene sforzi diplomatici per de-escalation in Iran'

BRUXELLES, 19 MAG - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "La Turchia è un partner chiave in una regione in piena crisi. I nostri interessi convergono: mantenere aperte le rotte commerciali, garantire il flusso di energia e la stabilità delle catene di approvvigionamento. Continueremo a lavorare a stretto contatto su queste priorità", ha scritto su X la presidente dell'esecutivo comunitario dopo la telefonata definita "ottima", aggiungendo che "l'Ue apprezza gli sforzi della Turchia a sostegno della de-escalation e di una soluzione diplomatica del conflitto con l'Iran". "Abbiamo discusso anche del Mediterraneo orientale e della questione cipriota. Abbiamo sottolineato l'importanza delle relazioni tra Ue e Turchia - ha riferito inoltre von der Leyen -. L'Ue è pronta a sostenere il processo guidato dalle Nazioni Unite in tutte le sue fasi".