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Von der Leyen, 'inviterò i boss dell'IA, dibattito su come gestire la sfida'

BRUXELLES, 16 SET - "L'AI Act è un elemento cruciale e pone l'Europa nella posizione di poter orientare gli sforzi globali su come affrontare la questione. Pertanto intensificheremo il nostro impegno insieme ai partner che condividono la nostra visione, come il Canada e il Regno Unito". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo. "Vogliamo collaborare sulla valutazione dei modelli, la verifica, l'allerta precoce, la sicurezza dell'IA e molto altro: inviterò i principali laboratori all'avanguardia a un dibattito su come possiamo sostenere gli sforzi in corso per stare al passo con le innovazioni".

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