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Von der Leyen, in Brasile hanno vinto democrazia e multilateralismo

ROMA, 26 OTT - "In Brasile hanno vinto la democrazia e il multilateralismo". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Il partenariato tra l'Europa e il Brasile è fiorente. Resteremo al vostro fianco negli anni a venire. Insieme continueremo a lavorare a stretto contatto per un commercio libero e aperto. Per un ordine globale basato su regole. E per ambiziosi obiettivi in ambito climatico".

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