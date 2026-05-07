Von der Leyen a Trump, 'l'Iran non deve avere il nucleare'

- BRUXELLES, 07 MAG - "Buona conversazione con il presidente Trump. Siamo concordi sul fatto che l'Iran non debba mai entrare in possesso di armi nucleari. I recenti avvenimenti hanno chiaramente dimostrato che i rischi per la stabilità regionale e la sicurezza globale sono troppo elevati". Lo scrive su X Ursula von der Leyen. "Abbiamo inoltre discusso dell'accordo commerciale Ue-Usa. Entrambe le parti mantengono il pieno impegno a garantirne l'attuazione. Si stanno compiendo buoni progressi verso la riduzione delle tariffe entro l'inizio di luglio", aggiunge