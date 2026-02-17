Giornale di Brescia
Voli bloccati in Kenya, disagi anche per decine di turisti italiani

NAIROBI, 17 FEB - Dopo 24 ore dall'inizio dello sciopero dei lavoratori aeroportuali keniani del sindacato Kawu, la situazione negli scali internazionali di Nairobi, Mombasa e Malindi si fa sempre più problematica e, come riporta il portale degli italiani in Kenya, malindikenya.net, i disagi coinvolgono anche decine di turisti e residenti italiani nel Paese. Se ieri erano soprattutto i voli nazionali ad essere interessati dall'agitazione dei dipendenti aeroportuali, che reclamano l'adeguamento dei salari dopo 11 anni dalla firma dell'ultimo contratto, oggi si sono verificati ritardi e cancellazioni anche per le tratte internazionali. La compagnia Qatar Airways, in un comunicato, ha sospeso temporaneamente i voli da e per il Kenya per i prossimi 3 giorni. Disagi anche per i collegamenti dalle città costiere, per chi deve connettersi con la capitale per poi volare verso l'Italia. L'associazione dei piloti del Kenya (Kpa) ha chiesto un dialogo urgente tra le due parti per risolvere la questione.

