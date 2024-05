Vittime Casteldaccia investite da gas dopo rottura 'tappo'

Vigili del fuoco, sanitari e inquirenti sul luogo del tragico incidente sul lavoro a Casteldaccia (Palermo), 06 maggio 2024. E' di cinque morti e due intossicati, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio definitivo della strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia. ///// Firefighters, medical workers and investigators at the site of the tragic workplace accident in Casteldaccia, near Palermo, Sicily island, southern Italy 06 May 2024. The final toll of the workplace massacre which occurred in Casteldaccia is five dead and two intoxicated, one of whom is in serious condition. ANSA/IGOR PETYX