SANTO DOMINGO, 25 NOV - Oggi si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 in memoria delle sorelle dominicane Minerva, Patria e María Teresa Mirabal, assassinate nel 1960 dagli uomini del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. Le tre donne, conosciute come "Las Mariposas" ("Le Farfalle" in italiano), erano attiviste del Movimento 14 Giugno, organizzazione clandestina impegnata nella lotta contro la dittatura. Più volte arrestate e minacciate per il loro impegno politico, furono intercettate il 25 novembre 1960 mentre tornavano dalla visita ai rispettivi mariti detenuti. Gli agenti le uccisero insieme all'autista Rufino de la Cruz e gettarono i corpi in un burrone, simulando un incidente. Il loro assassinio contribuì a rafforzare la resistenza contro Trujillo, ucciso nel maggio 1961. La scelta della data fu proposta nel 1981 da gruppi femministi latinoamericani riuniti a Bogotà, la capitale della Colombia.
Violenza sulle donne, le sorelle dominicane Mirabal all'origine della giornata Onu
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