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Violenza sessuale su una bimba di 7 anni, 50 enne condannato a 5 anni

TREVISO, 09 LUG - Un uomo di 55 anni è stato condannato oggi dal Tribunale di Treviso alla pena di 5 anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una bambina di 7 anni, fatti che si sarebbero svolti a Mogliano Veneto (Treviso) nel 2020. Secondo la ricostruzione, l'imputato avrebbe rivolto le proprie attenzioni deviate verso la piccola approfittando dell'amicizia della vittima con i suoi figli e facendo leva sul rapporto di confidenza con i genitori della stessa, vicini di casa. La sentenza di condanna è stata pronunciata nonostante la richiesta di assoluzione avanzata dal pubblico ministero, non persuaso della incontestabilità degli elementi di prova raccolti in istruttoria.

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