MILANO, 22 LUG - Un 26enne straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Milano, per violenza sessuale. Secondo le accuse ha aggredito una donna mentre faceva jogging, il 4 luglio scorso, in un parco di periferia della città. Lei si è difesa, anche a morsi, mettendolo in fuga. L'uomo poi è stato individuato dalla Squadra Mobile.
Violenza sessuale a Milano, donna si difende a morsi, un arresto
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...