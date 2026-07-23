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Violenza sessuale a Milano, donna si difende a morsi, un arresto

MILANO, 22 LUG - Un 26enne straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Milano, per violenza sessuale. Secondo le accuse ha aggredito una donna mentre faceva jogging, il 4 luglio scorso, in un parco di periferia della città. Lei si è difesa, anche a morsi, mettendolo in fuga. L'uomo poi è stato individuato dalla Squadra Mobile.

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