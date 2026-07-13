REGGIO EMILIA, 13 LUG - Nel 2018 violentò una ragazzina all'epoca dei fatti minore di 13 anni, nel Padovano. A distanza di quasi otto anni, un uomo di 87 anni è stato arrestato ed è finito in carcere a Reggio Emilia, dopo che la condanna nei suoi confronti per violenza sessuale aggravata è diventata definitiva. L'anziano era stato ritenuto colpevole dal tribunale di Rovigo nell'ottobre del 2022 e successivamente anche dalla Corte d'Appello di Venezia nel novembre 2025. Il 9 luglio la sentenza è divenuta definitiva dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa. Dovrà scontare una condanna di 6 anni oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante la pena. Non essendoci le condizioni per la sospensione della pena, l'autorità giudiziaria ha ordinato l'immediata carcerazione. L'uomo, residente a Castellarano, nel Reggiano, è stato portato dai carabinieri nel penitenziario di Reggio Emilia. Vista l'età avanzata, potrebbe chiedere di scontare la pena ai domiciliari.
Violentò una ragazzina nel 2018, finisce in carcere a 87 anni
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