'Vincent', un corto contro il cyberbullismo sul tiktoker suicida in diretta

BOLOGNA, 12 MAG - "Questo cortometraggio ha l'obiettivo di mandare un messaggio di grande attenzione sul tema del cyberbullismo, a tutte le fasce d'età: non solo i ragazzi, ma anche anche gli adulti. Purtroppo, mi sto scontrando con la realtà delle cose: su questo tema, a livello legislativo e giuridico, siamo a zero". Così Matteo Plicchi, padre di Vincent, il giovane tatuatore e cosplayer bolognese noto come 'Inquisitor Ghost' che si è tolto la vita in diretta social nell'ottobre 2023, spiega il senso del cortometraggio 'Vincent'. Prodotto da Fase 3 e Aics (Associazione Italiana Cyberbullismo e Sexting), e diretto da Valerio Lo Muzio, il film incentrato sul tiktoker suicidatosi a 23 anni, è stato presentato questa mattina in Comune, a Bologna, alla presenza del sindaco Matteo Lepore. Dando conto del finanziamento raccolto dalla campagna di crowdfunding su Ginger per sostenere il cortometraggio Lo Muzio e Plicchi hanno spiegato che 13 mila euro sono stati raccolti in meno di una settimana: "ora - hanno sottolineato - siamo a 16 mila euro, vicini all'obiettivo prefissato dei 20 mila, entro il 12 giugno, che ci permetterà di accedere ai festival internazionali". Dal pubblico, aggiunge il regista, "abbiamo ricevuto un calore pazzesco. Credo sia una prova di quello di buono che questo ragazzo ha fatto sul web: aveva 330 mila follower, persone che tutti i giorni chiedevano un consiglio, che lo vedevano come un esempio. Questo - dice - rivela che tutte quelle costruzioni volte a distruggere la sua persona, accusandolo dell'ignobile accusa di pedofilia, sono false". Il cortometraggio, che gode del patrocinio del Comune e vedrà come protagonista l'attore Haroun Fall, grazie al progetto "Un Ciak contro il Cyberbullismo", sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, sarà portato in 30 scuole italiane, raggiungendo oltre 6 mila studenti, per stimolare un confronto guidato da esperti e psicologi dell'Aics.