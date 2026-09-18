ROMA, 18 SET - "Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai Padri costituenti, proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari, si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee, anche poco o per nulla condivisibili, e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno". Cosi il sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro, rispondendo a un'interrogazione parlamentare in cui si chiede se sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo.
Viminale, 'nessuna misura per sciogliere il partito di Vannacci
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