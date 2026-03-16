Vigili del fuoco salvano motociclista in arresto cardiaco nel Trevigiano

VITTORIO VENETO, 16 MAR - I vigili del fuoco hanno salvato oggi, sull'autostrada A27 nel comune di Vittorio Veneto (Treviso), un motociclista sbalzato dal veicolo e inerte a terra sulla carreggiata. Di ritorno da una missione, gli operatori hanno provveduto a rianimare il ferito, che si presentava in arresto cardiaco, e a consegnarlo ai mezzi di soccorso giunti con auto medica e elicottero. L'uomo, che ha 67 anni, è stato quindi trasportato all'ospedale di Treviso. La carreggiata è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza sul tratto compreso tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, in direzione Venezia. Sul posto ha operato la Polizia stradale.