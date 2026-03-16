Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vigili del fuoco salvano motociclista in arresto cardiaco nel Trevigiano

AA

VITTORIO VENETO, 16 MAR - I vigili del fuoco hanno salvato oggi, sull'autostrada A27 nel comune di Vittorio Veneto (Treviso), un motociclista sbalzato dal veicolo e inerte a terra sulla carreggiata. Di ritorno da una missione, gli operatori hanno provveduto a rianimare il ferito, che si presentava in arresto cardiaco, e a consegnarlo ai mezzi di soccorso giunti con auto medica e elicottero. L'uomo, che ha 67 anni, è stato quindi trasportato all'ospedale di Treviso. La carreggiata è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza sul tratto compreso tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, in direzione Venezia. Sul posto ha operato la Polizia stradale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VITTORIO VENETO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario