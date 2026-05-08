Video rubati a De Martino: gli avvocati, 'al via le azioni civili risarcitorie'

NAPOLI, 08 MAG - "Tutti i nominativi individuati saranno destinatari di azioni civili risarcitorie, con richieste economiche particolarmente rilevanti per ogni singola condotta illecita, anche al fine di ottenere la cessazione definitiva della circolazione del materiale". E' quanto fanno sapere gli avvocati Angelo e Sergio Pisani in relazione all'indentificazione da parte della Polizia Postale di migliaia di persone che adesso sono a rischio denuncia, ritenuti responsabili di avere fatto circolare i video privati sottratti a Stefano De Martino e a Caroline Tronelli. "Anche il semplice inoltro di materiale intimo diffuso senza consenso costituisce una gravissima violazione della legge e della dignità delle persone coinvolte", sottolineano i legali per i quali il web "non può essere considerato una zona franca: ogni diffusione lascia tracce e comporta precise responsabilità civili e penali".