ROMA, 17 GIU - L'Aula della Camera ha approvato con 149 voti a favore e 95 voti contrari il decreto legge accise. Si tratta di un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al Gpl e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo. Il provvedimento ora tornerà il Senato perché sono state stralciate alcune norme approvate da Palazzo Madama.
Via libera della Camera al decreto accise, torna al Senato
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