ROMA, 23 LUG - A quasi un mese dal duplice terremoto che il 24 giugno ha devastato il Venezuela, la Chiesa continua a essere al fianco della popolazione colpita. "Come cristiani e come Chiesa, siamo presenti nelle strade fin dal primo giorno", ha affermato mons. Raúl Biord, arcivescovo di Caracas, durante una conferenza stampa organizzata da Aiuto alla Chiesa che Soffre. "A La Guaira e Caracas abbiamo più di 35 chiese e strutture ecclesiali danneggiate, ma la Chiesa è ben più dei suoi edifici: siamo presenti nelle strade, visitiamo la popolazione, portiamo conforto negli ospedali e cibo nelle tendopoli, e celebriamo i sacramenti in strada, insieme alla gente". La Chiesa continua a distribuire aiuti materiali, medicinali e alimentari, soprattutto attraverso Caritas. Secondo le cifre ufficiali, il numero dei morti oscilla fra 4.000 e 5.000, ma le dimensioni della tragedia sono ben maggiori. "Tra 20.000 e 30.000 persone risultano ancora disperse e un numero ancora più alto ha perso la casa. In luoghi come La Guaira, dove la maggior parte della popolazione lavora nel turismo o al porto, anche chi ha ancora una casa ha perso il lavoro. Molte persone vivono in tende di fortuna e qui è inverno, il che significa piogge intense", dice il vescovo. Subito dopo la tragedia che ha colpito il Venezuela, Acs ha stanziato 100.000 euro per un sostegno immediato. Durante la conferenza stampa, la presidente esecutiva della fondazione, Regina Lynch, ha annunciato che sono in arrivo ulteriori aiuti. "Una delegazione del nostro dipartimento Progetti si recherà presto in Venezuela per incontrare e ascoltare la Chiesa locale. A quel punto sarà stato definito un elenco delle priorità e potremo annunciare con maggiore precisione il prossimo pacchetto di aiuti, che sarà certamente molto superiore ai 100.000 euro iniziali. Sarà destinato alla ricostruzione, ma anche alla cura dei traumi", ha concluso.
Vescovo Caracas, ancora migliaia di dispersi dopo il terremoto
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...