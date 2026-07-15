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Vertice dei leader di Pd, M5s e Avs alla Camera

ROMA, 15 LUG - Vertice dei leader di Pd, M5s e Avs alla Camera sulla strategia parlamentare in vista anche delle prossime giornate d'Aula sulla legge elettorale. Secondo quanto viene riferito Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si sono confrontati per una mezz'ora nel corridoio della Corea.

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