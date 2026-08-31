VERBANIA, 31 AGO - Il caldo dell'estate che sta per concludersi ha modificato anche l'aspetto dei giardini botanici di Villa Taranto, a Verbania: a farne le spese, in particolare, sono state le dalie, che normalmente colorano i circa quattrocento metri del sentiero noto come 'Labirinto' fino all'autunno. Di norma, i giardini ne ospitano circa 1.300 esemplari di 170 cultivar, ma quest'anno le temperature elevate ne hanno interrotto il ciclo vegetativo. Si tratta, fa sapere la Fondazione che gestisce i giardini botanici, di un fenomeno ormai ampiamente descritto dalla letteratura scientifica. Per offrire ai visitatori uno spettacolo altrettanto colorato, a partire da agosto le dalie sono state sostituite con un carosello di fioriture più resistenti al caldo, pensato per garantire continuità cromatica e scenografica anche nei mesi più caldi. La decisione, si sottolinea, si inserisce in un percorso più ampio di adattamento ai cambiamenti climatici, che prevede la sostituzione di alcune delle composizioni storiche con specie più adatte al nuovo contesto. Per quanto riguarda la gestione idrica, la Fondazione precisa che l'acqua utilizzata per l'irrigazione viene prelevata direttamente dal lago Maggiore, mentre fin dal 2015 i giardini hanno rinunciato a utilizzare pesticidi. I giardini di Villa Taranto resteranno aperti al pubblico tutti i giorni fino al 19 ottobre, e poi nei fine settimana fino all'8 dicembre, con fioriture man mano sempre diverse. A settembre, in particolare, oleandri e li ibischi raggiungono il loro massimo splendore, così come le gonfrene e i coleus.
Verbania, il caldo cambia l'aspetto dei giardini botanici di Villa Taranto
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