Venezuela, via libera unanime dal Parlamento alla legge di amnistia

CARACAS, 19 FEB - Il Parlamento venezuelano ha approvato all'unanimità, in seconda e definitiva lettura, la legge di amnistia per la convivenza democratica, al termine di una lunga mediazione tra la maggioranza chavista e la minoranza dell'opposizione. Il via libera arriva dopo una serie di modifiche condivise che hanno sbloccato lo stallo registrato la scorsa settimana. Il provvedimento, presentato a fine gennaio dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, mira a favorire la riconciliazione nazionale e riguarda persone processate o condannate per reati legati a fatti politici, dal tentato golpe dell'aprile 2002 fino alla fine del 2025.