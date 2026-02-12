Venezuela-Usa, Rodríguez e Wright in visita alla fascia petrolifera dell'Orinoco

CARACAS, 12 FEB - Il segretario all'Energia degli Stati Uniti, Christopher Wright, e la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, hanno effettuato oggi una visita congiunta alla fascia petrolifera dell'Orinoco, nel quadro degli sviluppi dell'accordo energetico bilaterale. Durante il sopralluogo nelle installazioni della joint venture PetroIndependencia, gestita da Chevron insieme a Pdvsa, le autorità hanno ispezionato i pozzi e i processi produttivi di un settore strategico per le riserve del Paese sudamericano. Lo riportano i principali media venezuelani. La fascia petrolifera dell'Orinoco, che si estende per oltre 55.000 chilometri quadrati nel sud-est del Venezuela, ospita una delle maggiori riserve di greggio al mondo. Rodríguez ha ribadito l'impegno a favore di una "agenda energetica" in grado di produrre benefici condivisi e di consolidare il dialogo tra i due Paesi, dopo anni di relazioni tese. Wright, giunto a Caracas per valutare direttamente lo stato dell'industria energetica venezuelana, ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione tra Washington e Caracas per incrementare la produzione e attrarre nuovi investimenti.