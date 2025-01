Venezuela, una taglia da 100mila dollari per catturare González

CARACAS, 02 GEN - Il Corpo investigativo scientifico, criminale e forense del Venezuela, Cicpc, ha emesso poco fa una taglia da 100mila dollari statunitensi per chiunque contribuisca alla cattura del leader dell'opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia, attualmente rifugiato in Spagna. Secondo la principale agenzia statale investigativa venezuelana, González Urrutia è accusato di "cospirazione, complicità in atti violenti contro la Repubblica (del Venezuela), falsificazione di documenti, riciclaggio, mancato riconoscimento delle istituzioni statali, istigazione alla disobbedienza alle leggi e associazione a delinquere, tra gli altri". González, che ha 75 anni, ha assicurato più volte che tornerà in Venezuela per assumere la presidenza, il prossimo 10 di gennaio, al posto di Nicolás Maduro. Ex diplomatico, Gonzalez si è rifugiato in Spagna sin da settembre, poco dopo che le autorità venezuelane avevano emesso un mandato d'arresto contro di lui. I vertici chavisti hanno assicurato che lo arresteranno se ritornerà in Venezuela e la taglia da 100mila dollari emessa e pubblicata poco fa sulla pagina Instagram del Cicpc sembra confermare tale intenzione.