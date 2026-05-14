Venezuela, ultimatum degli studenti 'liberare i detenuti politici'

CARACAS, 13 MAG - Nuova sfida del movimento studentesco venezuelano al governo ad interim di Delcy Rodríguez. Durante una protesta sull'autostrada Francisco Fajardo di Caracas, il presidente della Federazione dei Centri Universitari della Universidad Central de Venezuela, Miguelangel Suárez, ha lanciato un ultimatum di 15 giorni per ottenere la liberazione di tutti i prigionieri politici. "Se non ci sarà una soluzione, la gioventù e la società civile si mobiliteranno in tutto il Paese", ha dichiarato davanti ai cordoni della polizia. La protesta è stata organizzata insieme ai familiari dei detenuti, dopo le denunce sulle condizioni di reclusione e la morte in custodia dell'oppositore Víctor Quero Navas. Suárez ha parlato di "torture inenarrabili" nei centri militari e ha accusato il governo di ignorare la crisi dei diritti umani. Negli ultimi mesi le università venezuelane sono tornate al centro delle mobilitazioni contro l'esecutivo, mentre restano centinaia i detenuti per motivi politici nel Paese sudamericano.