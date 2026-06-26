LA GUAIRA, 26 GIU - È stato trovato morto Yimvert Berroterán, il centrocampista diciottenne della nazionale Under 20 e dell'Universidad Central de Venezuela (Ucv), del quale non si avevano più notizie dopo le scosse che hanno devastato lo Stato di La Guaira. Berroterán era stato visto per l'ultima volta nel settore di Los Corales, una delle aree più colpite dal sisma. A confermare il decesso è stata la Federazione venezuelana di calcio (FVvf), che ha espresso "profondo dolore" per la scomparsa di uno dei giovani talenti della Vinotinto. "Il calcio venezuelano saluta con immenso dolore un ragazzo che ha rappresentato con orgoglio i colori del Paese", si legge nella nota, che conclude: "La tua luce continuerà a vivere in ogni battito Vinotinto". Cordoglio è stato espresso anche dalla Ucv e dall'agenzia Secasports, che hanno ricordato Berroterán come una delle promesse del calcio venezuelano. Il giovane risultava disperso da tre giorni dopo il sisma che ha devastato lo Stato di La Guaira.
Venezuela: trovato morto Berroterán, lutto nel calcio dopo il terremoto
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