Venezuela, studenti in piazza per l'amnistia e la libertà dei prigionieri politici

CARACAS, 03 FEB - Centinaia di studenti universitari, familiari di detenuti, attivisti ed ex prigionieri politici hanno manifestato oggi a Caracas per chiedere la liberazione dei detenuti per motivi politici e l'approvazione di una legge di amnistia "di ampio respiro". La protesta si è svolta all'Università Centrale del Venezuela (Ucv), il principale ateneo del Paese, su iniziativa del movimento studentesco, dopo l'annuncio della proposta legislativa avanzata venerdì scorso dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez. Lo riportano i principali media venezuelani non governativi. I manifestanti si sono radunati nella Piazza del Rettorato con bandiere, striscioni e fotografie dei detenuti segnalati dalle organizzazioni per i diritti umani. In un manifesto letto da Octavio González, membro del Consiglio universitario dell'Ucv, gli studenti hanno chiesto che l'amnistia si applichi a tutti i procedimenti avviati per ragioni politiche e sia accompagnata dal pieno ripristino dei diritti civili e politici. Tra le richieste figurano anche trasparenza nell'iter legislativo, garanzie di non ripetizione dei crimini e il risarcimento dei danni subiti dai detenuti e dalle loro famiglie. Alcuni ex prigionieri politici hanno infine sollecitato il Parlamento ad accelerare l'approvazione della legge, definendola un passaggio essenziale per avviare un processo di riconciliazione nazionale.