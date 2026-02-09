Venezuela, slitta il voto in Parlamento sulla legge di amnistia

CARACAS, 09 FEB - Il Parlamento venezuelano ha rinviato a giovedì la seduta nella quale era previsto il voto definitivo sulla legge di amnistia per i prigionieri politici, in programma per domani. Lo ha reso noto lunedì il segretario del Parlamento, precisando che al momento non è stato confermato se il provvedimento sarà inserito all'ordine del giorno. La proposta, denominata Legge di Amnistia per la Coesistenza Democratica, è stata promossa dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez e prevede la concessione di un'amnistia ai cittadini perseguitati per reati di natura politica, con l'esclusione di crimini gravi come omicidio, traffico di droga, corruzione e violazioni dei diritti umani. Il testo ha già superato una prima votazione all'unanimità in un'Assemblea controllata dal chavismo, ma il percorso della legge resta al centro di polemiche sulle liberazioni dei prigionieri politici. Organizzazioni per i diritti umani e settori dell'opposizione chiedono infatti che i detenuti per motivi politici siano liberati immediatamente, a prescindere dall'approvazione della legge di amnistia.