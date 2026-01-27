Venezuela, scontro tra governo e ong sulle scarcerazioni dei prigionieri politici

CARACAS, 26 GEN - Il ministro degli Interni e della Giustizia venezuelano Diosdado Cabello ha dichiarato alla televisione di Stato che 808 persone sono state scarcerate "da prima di dicembre" nell'ambito di una revisione dei detenuti, ribadendo che nel Paese non esistono prigionieri politici e criticando le ong che diffondono dati differenti. In precedenza, l'ong Foro Penal aveva confermato la scarcerazione di 266 persone identificate come "prigionieri politici" dall'8 gennaio, data di avvio di un piano di liberazioni annunciato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, fratello della presidente ad interim Delcy Rodríguez. Tra gli scarcerati di lunedi3 26 gennaio figura anche il 17enne Gabriel Rodríguez, condannato a dieci anni di carcere per "terrorismo" dopo il ritrovamento sul suo cellulare di immagini critiche nei confronti del governo. L'avvocato Alfredo Romero, del Foro Penal, ha confermato che il giovane era stato arrestato il 9 gennaio 2025, quando aveva appena 16 anni.