Venezuela, Rodriguez licenzia ministro stretto collaboratore di Maduro

CARACAS, 16 GEN - Il presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez ha licenziato l'imprenditore Alex Saab, accusato di aver lavorato come portavoce del deposto leader Nicolas Maduro, dal suo incarico di ministro dell'Industria. In un messaggio su Telegram, Rodriguez ha annunciato che il ministero sarebbe stato accorpato a un ministero del Commercio e ha ringraziato Saab, venezuelano di origine colombiana, "per il suo servizio alla Patria. Assumerà - ha detto - nuove responsabilità". Il cambiamento arriva in seguito alle pressioni di Washington dopo il raid militare statunitense del 3 gennaio che ha deposto Maduro. Saab, rilasciato nel 2023 nell'ambito di uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti, era stato nominato ministro nel 2024 da Maduro.