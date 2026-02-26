Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Venezuela, Rodríguez chiama Trump 'socio e amico' e chiede fine del blocco

AA

CARACAS, 26 FEB - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha rivolto un appello al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definendolo "socio e amico" e chiedendo la fine del blocco e delle sanzioni economiche che colpiscono Caracas. Il messaggio, rilanciato dai media statali venezuelani e dalla televisione pubblica Vtv ribadisce la volontà di aprire una nuova agenda di cooperazione tra i due Paesi. Nel suo intervento Rodríguez ha sottolineato che "come amici e soci, stiamo aprendo una nuova agenda di cooperazione con gli Stati Uniti", e ha esortato Washington a sospendere il blocco perché, ha detto, "colpisce anche la gioventù venezuelana" e limita il diritto dei giovani a realizzare le proprie aspirazioni. Ha ribadito inoltre che i lavoratori hanno "diritto a salari e redditi giusti per sé e per le loro famiglie". La richiesta arriva in un momento di tensioni ma anche di segnali di possibile dialogo tra Caracas e Washington, con Trump che recentemente ha descritto il Venezuela come "nuovo amico e partner" degli Stati Uniti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CARACAS

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario