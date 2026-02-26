Venezuela, Rodríguez chiama Trump 'socio e amico' e chiede fine del blocco

CARACAS, 26 FEB - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha rivolto un appello al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definendolo "socio e amico" e chiedendo la fine del blocco e delle sanzioni economiche che colpiscono Caracas. Il messaggio, rilanciato dai media statali venezuelani e dalla televisione pubblica Vtv ribadisce la volontà di aprire una nuova agenda di cooperazione tra i due Paesi. Nel suo intervento Rodríguez ha sottolineato che "come amici e soci, stiamo aprendo una nuova agenda di cooperazione con gli Stati Uniti", e ha esortato Washington a sospendere il blocco perché, ha detto, "colpisce anche la gioventù venezuelana" e limita il diritto dei giovani a realizzare le proprie aspirazioni. Ha ribadito inoltre che i lavoratori hanno "diritto a salari e redditi giusti per sé e per le loro famiglie". La richiesta arriva in un momento di tensioni ma anche di segnali di possibile dialogo tra Caracas e Washington, con Trump che recentemente ha descritto il Venezuela come "nuovo amico e partner" degli Stati Uniti.