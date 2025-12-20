Venezuela risponde a Rubio dopo le accuse, 'serve mafie e mente'

CARACAS, 20 DIC - Il ministro degli Esteri venezuelano, Yván Gil, ha risposto alle recenti dichiarazioni del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, definendolo un "bugiardo patologico" e accusandolo di nutrire un "odio malato" verso l'America Latina. La replica è arrivata via Telegram poco dopo che Rubio, durante il bilancio di fine anno, aveva ribadito l'intenzione dell'amministrazione Trump di attuare un blocco navale contro le petroliere venezuelane, definendo il governo Maduro un "regime illegittimo" complice del terrorismo. Gil ha contrattaccato affermando che Rubio non difende gli interessi statunitensi, ma quelli delle "mafie di Miami" che finanziano la sua carriera. Secondo il cancelliere, la retorica aggressiva e le minacce di sanzioni servono solo a mascherare il vero obiettivo di Washington: "rubare il petrolio e le risorse" del Venezuela.